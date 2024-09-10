Narin'in annesi bakın neden gözaltındaymış! Amcayla uygunsuz halde...
Türkiye bir yandan 8 yaşındaki Narin Güran'a ağlarken bir yandan da katil ya da katillerin peşine düştü. Cinayetin bir numaralı şüphelisi olarak oklar amcanın üzerinde yoğunlaşırken, anne ile amca için ortaya atılan 'yasak aşk' iddiası da gündem olmuştu. Öte yandan cenazeye katılmasına bile izin verilmeyen annenin neden gözaltında olduğu da ortaya çıktı. Jandarmanın bulduğu yeşil tülbent soruşturmanın tüm seyrini değiştirdi.
Narin Güran cinayetinde her geçen gün ekipler katili bulmak için çemberi biraz daha daraltırken, yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.
Aralarında anne, baba ve ağabeyin de bulunduğu toplam 25 kişi gözaltına alınırken; amacının tutukluk hali ise devam ediyor. Küçük Narin'in cenazesinin bulunmasının ardından ortaya çıkan itirafçının anlattıkları kan dondururken, gözler gözaltına alınan aile üyelerine çevrildi.
AİLEYE BAŞSAĞLIĞI DİLENMEMİŞTİ
Narin'in cenazesinin bulunduğu gün yapılan resmi açıklamalarda, aileye başsağlığı dilenmemesi de dikkat çekmişti. Peş peşe ortaya çıkan detaylar sonrası aile üyelerinin de şüpheliler arasında bulunduğu öğrenilmişti.
CENAZEYE KATILMALARINA İZİN VEİRLMEDİ
Öyle ki küçük Narin, son yolcuğuna uğurlanırken, savcılık aile üyelerinin cenazeye katılmasına bile izin vermedi.