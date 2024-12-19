Narin'in amcası Salim Güran'ın telefonunda çıktı: Artık itiraf beklemiyoruz, gerek kalmadı

"ARTIK İTİRAF BEKLEMİYORUZ, GEREK KALMADI"

Avukat Onur Akdağ sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Salim Güran'ın el konulan telefonunda adımsayar uygulamasının olduğundan neredeyse emin olduk!

Bunun anlamı şu:

21 Ağustos'ta #Narin 'in tam da cinayet​ saati olan 15.00 ile 16.00 arasında Salim evde olduğunu söylüyor. Baz raporunda ise kendi evi ile Arif'in evi arasında sürekli bir hareketinin olduğu iddia ediliyor. Eğer evdeyse attığı adım çok sınırlı. Yok eğer iddia edildiği gibi Arif'in evi, ahırı, müştemilatı arasında geziniyorsa burada da attığı adım sayısı belirgin olur.