Narin'in akrabasını "ters kelepçe" ile tehdit etmişti! Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç özür diledi

Özür mesajı paylaştı

Oruç bu olay üzerine gelen tepkiler sonrası X'ten özür mesajı paylaştı. Oruç'un paylaşımı şu şekilde: "Son 1 senedir Narin Güran cinayetinin aydınlatılması ve masum bir çocuğun katillerinin bulunması için vicdanen kendimi bir anne, bir vatandaş olarak sorumlu saydım. Küçücük bir çocuğun katledilmesi her gece yüreğime bir kor gibi düşüyor!