Narin'in akrabasını "ters kelepçe" ile tehdit etmişti! Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç özür diledi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç, Narin Güran'ın akrabası Mehmet Şerif Güran'a yönelik tehditte bulunmuştu. Oruç, yaşanan olayın arka planını açıklayarak kamuoyundan sarf ettiği sözler için özür diledi.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç, Narin Güran'ın bir yakınına söylediği sözlerle ülkenin gündemine oturmuştu. Oruç, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden ve Türkiye'nin gündemine yerleşen Narin Güran'ın akrabalarından Mehmet Şerif Güran ile tartışma yaşamıştı. Yaşanan olay sonrası Oruç, özür diledi.
"Mehmet Şerif Güran’ı ters kelepçe ile aldırtmazsam..."
Güran'ın kendisine hakaretler ettiğini belirten Oruç, "Benim sınırım var, bana kimse kncık diyemez. Mehmet Şerif Güran’ı yarın ters kelepçe ile aldırtmazsam ben de Saadet değilim. Mehmet Şerif Güran bir o... çocuğu" ifadelerini kullanmıştı.
Özür mesajı paylaştı
Oruç bu olay üzerine gelen tepkiler sonrası X'ten özür mesajı paylaştı. Oruç'un paylaşımı şu şekilde: "Son 1 senedir Narin Güran cinayetinin aydınlatılması ve masum bir çocuğun katillerinin bulunması için vicdanen kendimi bir anne, bir vatandaş olarak sorumlu saydım. Küçücük bir çocuğun katledilmesi her gece yüreğime bir kor gibi düşüyor!
-Bu sorumlu ve vicdani duruşum sebebiyle tarafıma yaklaşık 6 aydır onlarca iftira ve hakaret yöneltildi ve bu hukuksuz ve haksız ithamlara karşı bugüne kadar sabırla ve hukuk önünde hakkını arayan bir tavır sergiledim.