Narin'in abisi Enes'in diş izleri için adli tıp raporu çıktı! Kolundaki diş izleri kimin çıktı?
Narin cinayeti soruşturmasında Adli Tıp İhtisas Kurulu'nun incelemesi tamamlandı. Raporda diş izinin kimlik tanısı için elverişli olmadığı ifade edilirken ağabey Enes Güran'ın kolundaki izin, insan ısırığı ve kaybolma günü ile uyumlu olduğu tespit edildi.
Diyarbakır Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.
Arama çalışmalarının sürdüğü sırada gözaltına alınan ağabeyi Enes Güran'ın İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki daha önceki incelemelerinde, 30 Ağustos'ta ısırık izlerinin Narin'e ait olup olmadığı tespit edilememişti.
Savcılar, ağabey Enes Güran'ın kolundaki ısırık yarasının anneye ait olabileceği ihtimali üzerine anne Yüksel Güran'ı hastaneye sevk etmiş ve annenin ağız ve diş modeli alınmıştı.
KENDİSİNİN ISIRDIĞINI İDDİA ETTİ
Enes Güran, kolundaki ısırığın olay yaşandıktan sonra acısını belli etmemek üzere kendisi tarafından yapıldığını öne sürmüştü.