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Narin'in abisi Enes Güran'ın cezaevindeki telefon görüşmesi çıktı! Olay detay

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Narin'in abisi Enes Güran'ın cezaevindeki telefon görüşmesi çıktı! Olay detay

Diyarbakır'da vahşice öldürülen Narin Güran cinayetinde ilk duruşma görüldü. Tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilirken ağabey Enes Güran'ın cezaevinde ailesiyle görüştüğü anların kayıtları ortaya çıktı. Enes Güran ve aile fertlerinin neşeli halleri şoke ederken abisine sorduğu 'diş fırçası' detayı kafalarda soru işareti bıraktı.

Narin'in abisi Enes Güran'ın cezaevindeki telefon görüşmesi çıktı! Olay detay

Diyarbakır​'ın Tavşantepe​ köyünde 21 Ağustos günü kaybolan Narin Güran​'ın cansız bedeni 19 gün sonra dere yatağında bir çuvalın içinde bulundu. 

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Narin'in abisi Enes Güran'ın cezaevindeki telefon görüşmesi çıktı! Olay detay

Geçtiğimiz günlerde görülen davanın ilk duruşmasında 4 tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Narin Güran cinayetinde müebbet hapis istemiyle yargılanan ağabey Enes Güran​'ın ailesiyle yaptığı konuşmalar ortaya çıktı. Aile fertlerinin ve abi Güran'ın kahkahaları 'bu nasıl yas evi?' dedirtti.

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Narin'in abisi Enes Güran'ın cezaevindeki telefon görüşmesi çıktı! Olay detay

"ONU CEZAEVİNDE HALLEDERLER"
Ağabey Enes Güran, "Allah'ın izniyle bu hafta her şey belli oluyor. Buradan çıkacağım kafamız dik alnımız açık." ifadeleri kullandı. İtirafçı için ise 'onu cezaevinde hallederler zaten' dedi.

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Narin'in abisi Enes Güran'ın cezaevindeki telefon görüşmesi çıktı! Olay detay

"NARİN BENİM DİŞ FIRÇAMI KULLANDI"
Konuşmalarda en dikkat çeken ayrıntı ise Enes Güran'ın abi Baran Güran'a sorduğu soru oldu.

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