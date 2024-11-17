Narin'in abisi Enes Güran'ın cezaevindeki telefon görüşmesi çıktı! Olay detay

"ONU CEZAEVİNDE HALLEDERLER"

Ağabey Enes Güran, "Allah'ın izniyle bu hafta her şey belli oluyor. Buradan çıkacağım kafamız dik alnımız açık." ifadeleri kullandı. İtirafçı için ise 'onu cezaevinde hallederler zaten' dedi.