Narin'e son veda... Tabuttaki çocuk gelinliği detayı görenleri kahretti

Diyarbakır'da 19 gün aranan ve sonrasından cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenaze namazının ardından günlerce arama yapılan köye defnedildi. Tabuta konulan gelinlik ise izleyenlerin gözünü yaşarttı.