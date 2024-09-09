Narin'e son veda... Tabuttaki çocuk gelinliği detayı görenleri kahretti
Türkiye Narin'le ilgili her detayı yakından takip ederken bir sıcak gelişme daha yaşandı. 8 yaşındaki Narin'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'ndan çıkarılarak ağabeyi Baran Güran'a teslim edildi. Narin'in cenazesi kendi köyünden değil, komşu köy olan Batı Karakoç köyünden kaldırıldı. Narin'in cansız bedenini taşıyan tabuta konulan çocuk gelinliği ise görenleri kahretti. Cenaze Narin'in kendi köyü olan Tavşantepe'ye defnedildi.
Diyarbakır'da 19 gün aranan ve sonrasından cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenaze namazının ardından günlerce arama yapılan köye defnedildi. Tabuta konulan gelinlik ise izleyenlerin gözünü yaşarttı.
KOMŞU KÖYDEN KALDIRILDI
Narin'in cansız bedeni ağabeyi Baran Güran'a teslim edildi. Adli Tıp Kurumundan alınan Narin Güran’ın cansız bedeni yıkanmak üzere komşu köy olan ve yaklaşık 1 kilometre mesafedeki Batı Karakoç Köyü'ndeki camiye götürüldü.
Narin'i taşıyan tabuta beyaz çocuk gelinliği konuldu.
İmamın cenaze namazı kılınırken kullandığı ifadeler ise dikkat çekti. İmam, "Bu yavrumuzun cenazesini kılıyoruz, Allah’a nasıl hesap vereceğiz. Vicdanımızı insanlığımızı yeniden gözden geçirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.
NARİN TOPRAĞA VERİLDİ
Diyarbakır Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen Narin Güran'ın cenazesinin kendi köyüne defnedildi.