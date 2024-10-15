Narin öldürülürken evdeki 4 kişi kimdi? Cinayetteki yeni detaylar şok etti
Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın acı kaybı ile ilgili soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Hazırlanan iddianamede cinayetin failleri olarak 4 isim bir arada yer alacak. Olay yerindeki baz istasyonu verileri sayesinde cinayetin işlendiği sırada evde bulunan kişiler tespit edildi.
Bu verilere göre, Narin'in öldürüldüğü sırada evde amca, abi, anne ve Nevzat Bahtiyar bulunuyordu. Hazırlanan iddianamede, bu dört kişinin cinayeti birlikte işlediği iddia edilecek.
Diyarbakır'ın yüreğini yakan Narin Güran cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı. 21 Ağustos'ta kaybolan ve 21 gün sonra cansız bedeni bulunan küçük kızın ölümüyle ilgili soruşturma hızla ilerliyor.
CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova'nın aktardığı bilgilere göre, hazırlanan iddianamede cinayetin failleri olarak aile bireyleri ve bir yakınları gösteriliyor.
Canova, iddianameye yansıması beklenen detayları anlattı. Canvova, Narin’in öldürüldüğü sırada evde anne, abi, amca ve Nevzat Bahtiyar’ın evde olduğunu iddia etti.