Narin Güran cinayeti davasında Yüksel Güran ile ilgili kritik gelişme!
Diyarbakır'da vahşice katledilen 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Yüksel Güran'ın avukatı, annenin tutukluluğuna itirazda bulundu. İşte tüm detaylar...
Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni 8 Eylül tarihinde Eğertutmaz Deresi’nde bulunmuştu. Korkunç olayın ardından amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve itirafçı olan Nevzat Bahtiyar tutuklanmıştı.
Tutuklu sanıklar anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran, "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.
Tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar'a ise "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Narin Güran cinayetine ilişkin anne Yüksel Güran ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
ANNENİN TUTUKLULUNAĞA İTİRAZ
Yüksel Güran'ın avukatı Yılmaz Demiroğlu, Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmek üzere yargılamanın yapıldığı Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunduğu dilekçe ile müvekkilinin tahliyesini talep etti.