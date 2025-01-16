Narin Güran cinayeti davasında Yüksel Güran ile ilgili kritik gelişme!

Tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar'a ise "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme​" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Narin Güran​ cinayetine ilişkin anne Yüksel Güran ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.