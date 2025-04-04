Narin Güran cinayeti davası! Anne Yüksel Güran’ın telefon ve internet kayıtları ortaya çıktı!

"Telefon rehberinde Hediye olarak kayıtlı numarayı saat 09.39 da aradığı (çamaşırları götürmek için), yine aynı gün saat 19.30'da Hediye'yi aradığı (Narin'in orada olup olmadığını sormak için), olay günü 13.55-16.46 saatleri arasında herhangi bir görüşme kaydı ve olağandışı hareketliliğin olmadığı, telefonunda 15.04 İtibariyle PUG mobile oyunun açıldığı ara ara bu oyunun oynandığı (Küçük Eren'e ait hareket), 15.42 de Enes 2121 şifresi ile internet paylaşımı için bağlanıldığı, 16.01 Bluetooth ile Airpords Pro isimli kulaklığa bağlandığı,16.02 de müzik uygulamasının başlatıldığı, asıl telefon arama hareketliliğinin 19.30 dan itibaren başladığı görülmektedir.