Narin Güran cinayeti davası! Anne Yüksel Güran’ın telefon ve internet kayıtları ortaya çıktı!
Diyarbakır'da, cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran'ın tutuklu annesi Yüksel Güran'ın cinayet gününe ait telefon ve internet kayıtları ortaya çıktı.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde Narin'in cansız bedeni 19 gün sonra evinden 1,5 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde bulundu. Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan soruşturmada, Narin Güran cinayetiyle ilgili anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ile komşu Nevzat Bahtiyar hakkında iştirak halinde çocuğu öldürmek suçundan dava açıldı.
Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 28 Aralık günü yapılan karar duruşmasında, yargılanan anne Yüksel, ağabey Enes ile amca Salim Güran 'iştirak halinde çocuğu öldürmek suçundan' ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Küçük kızın cansız bedenini amca Salim Güran'dan aldığını iddia eden ve köyden 1,5 kilometredeki Eğertutmaz Deresi'ne gömen Nevzat Bahtiyar ise, 'delilleri gizlemek ve yok etmek suçundan' 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Narin, dosyası gerekçeli karar yazıldıktan sonra Bölge İstinaf Mahkemesine gönderildi.
YÜKSEL GÜRAN'IN TELEFON VE İNTERNET KAYITLARI
Sabah'ta yer alan habere göre Narin Güran cinayetinde hapis cezası alan anne Yüksel Güran'a ait gün içi telefon hareketleri ortaya çıktı. Yüksel Güran'ın avukatı Yılmaz Demiroğlu, tarafından kayıtlar paylaşıldı. Av. Demiroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Telefon rehberinde Hediye olarak kayıtlı numarayı saat 09.39 da aradığı (çamaşırları götürmek için), yine aynı gün saat 19.30'da Hediye'yi aradığı (Narin'in orada olup olmadığını sormak için), olay günü 13.55-16.46 saatleri arasında herhangi bir görüşme kaydı ve olağandışı hareketliliğin olmadığı, telefonunda 15.04 İtibariyle PUG mobile oyunun açıldığı ara ara bu oyunun oynandığı (Küçük Eren'e ait hareket), 15.42 de Enes 2121 şifresi ile internet paylaşımı için bağlanıldığı, 16.01 Bluetooth ile Airpords Pro isimli kulaklığa bağlandığı,16.02 de müzik uygulamasının başlatıldığı, asıl telefon arama hareketliliğinin 19.30 dan itibaren başladığı görülmektedir.