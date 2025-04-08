Narin davasının seyri değişti! Şok raporla tüm bilinenler 'çöp' oldu!
Narin Güran cinayetinde dengeleri sarsacak bir gelişme yaşandı. Sanıklardan Nevzat Bahtiyar’ın savunması, adli bilişim raporuyla çürütüldü; uzman incelemesi sonrası “hakikate uymuyor” denildi. Ailenin avukatları raporu istinaf mahkemesine sundu, davanın seyri değişebilir.
Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin yürütülen davada, sanıkların cep telefonlarına dair adli bilişim raporu ortaya çıktı. Ailenin avukatları tarafından Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi’ne sunulan yeni bilirkişi raporunda, sanıklardan Nevzat Bahtiyar’ın savunmasının çelişkili olduğu ve gerçekle bağdaşmadığı değerlendirildi.
YENİ BİLİŞİM RAPORU DEĞERLENDİRİLDİ
Olay, 21 Ağustos 2024’te Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi’nde Narin Güran’ın kaybolmasıyla başlamış, küçük çocuğun cansız bedeni 8 Eylül 2024’te Eğertutmaz Deresi’nde bulunmuştu.
Soruşturma kapsamında anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve Narin’in cesedini dereye sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar tutuklanarak yargılanmıştı.
Hatırlanacağı üzere, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi, 28 Aralık 2024 tarihli duruşmada; tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran’a “iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermiş, Nevzat Bahtiyar ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmıştı. Mahkeme, dört sanığın da tutukluluk halinin devamına karar vermişti. Yeni bilirkişi raporunun, istinaf sürecinde dosyanın seyrini nasıl etkileyeceği merakla bekleniyor. Ailenin avukatları, adaletin tam anlamıyla sağlanabilmesi için teknik verilerin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.