Narin davasının seyri değişti! Şok raporla tüm bilinenler 'çöp' oldu!

Hatırlanacağı üzere, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi, 28 Aralık 2024 tarihli duruşmada; tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran’a “iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermiş, Nevzat Bahtiyar ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmıştı. Mahkeme, dört sanığın da tutukluluk halinin devamına karar vermişti. Yeni bilirkişi raporunun, istinaf sürecinde dosyanın seyrini nasıl etkileyeceği merakla bekleniyor. Ailenin avukatları, adaletin tam anlamıyla sağlanabilmesi için teknik verilerin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.