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Narin cinayetinin seyrini değiştirecek delil! Kanlı eldiven ahırda bulundu

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Narin cinayetinin seyrini değiştirecek delil! Kanlı eldiven ahırda bulundu

Türkiye'yi sarsan Narin Güran cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Vahşice katledilen Narin Güran soruşturmasında yeni görüntüler ortaya çıktı. Tüm dikkatlerin çevrildi ahırın önündeki kanlı eldiven detayı dikkat çekti. İşte tüm detaylar...

Narin cinayetinin seyrini değiştirecek delil! Kanlı eldiven ahırda bulundu

Tüm Türkiye'yi yasa boğan olayda Diyarbakır’ın Bağlar​ ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran​'ın cansız bedeni 8 Eylül tarihinde Eğertutmaz Deresi’nde bulunmuştu. 

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Narin cinayetinin seyrini değiştirecek delil! Kanlı eldiven ahırda bulundu

Korkunç olayla ilgili tüm köyün ifadesi alınmış amca Salim Güran​, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve itirafçı olan Nevzat Bahtiyar​ tutuklanmıştı. 

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Narin cinayetinin seyrini değiştirecek delil! Kanlı eldiven ahırda bulundu

Vahşice katledilen Narin cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Cinayetle ilgili çok önemli bir delilin fotoğrafı ortaya çıktı.

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Narin cinayetinin seyrini değiştirecek delil! Kanlı eldiven ahırda bulundu

YENİ DELİLLER ORTAYA ÇIKTI
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın ifadesinde, Narin'in amcası Salim Güran'ın kendisine Narin'in evlerinin yanında bulunan ahırın önünden seslendiğini anlatması üzerine tüm dikkatlerin çevrildiği ahır önündeki delillerden yeni fotoğraflara ulaşıldı.

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