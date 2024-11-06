Narin cinayetinin kilit ismi sessizlik yeminini bozdu! Mahkemede bunları diyecek

“Aylardır boş yere tutukluyum. Narin’i öldürdüğüme dair somut bir delil yok. Köyde kardeşimin ölümüyle ilgili herkes farklı bir saat söylediği için tutukluyum. Biri şu saatte çeşmenin orada gördüm, diğeri başka yerde gördüm diyor. Allah aşkına kim kardeşine zarar verir. Benim bir tane kız kardeşim vardı. Ona niye zarar vereyim, neden öldüreyim. Öldürmem için bir neden söyleyin. Duruşmada da söyleyeceklerim bunlar olacak.”