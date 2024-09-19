Narin cinayetinde olay olan abi Enes Güran detayı! Meğer 1 gün önce...

ĞABEY ENES KÖYE 1 GÜN ÖNCE GELMİŞ



Narin’in cansız bedeninden alınan 91 örneğin incelenmesi sürüyor. Cinayetin kim ya da kimler tarafından işlendiği ve Narin'in neden öldürüldüğü ise hala netleşmedi. Ancak ortaya atılan iddialara yenileri ekleniyor.