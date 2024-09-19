Narin cinayetinde olay olan abi Enes Güran detayı! Meğer 1 gün önce...
Narin'in boğularak öldürüldüğü adli tıp raporunda belirlendi ancak hala 'katil kim?' sorusu yanıt bulamadı. Aile susuyor, köylüler konuşmuyor ancak Türkiye her gün Narin soruşturmasından gelecek yeni detayı bekliyor. Son günlerde okların çevrildiği ağabey Enes Güran'ın Narin'in kaybolmadan 1 gün önce köyüne geldiği ortaya çıktı. Akıllara 'cinayet için mi çağırıldı?' sorusu gelirken Ferit Demir de paylaşımında, 'Şimdi anladınız mı Narin neden katledilmiş' ifadelerine yer verdi.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolduktan 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi’nde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde soruşturma tüm hızıyla devam ediyor.
Narin Güran cinayetiyle ilgili olarak amca Fuat Güran’ın eşi Hediye Güran’ın tutuklanması ile birlikte cezaevine gönderilen zanlı sayısı 12’ye çıktı. Her gün yeni ifadeler ortaya çıkarken ailenin ve köyün suskunluğu devam ediyor.
Narin’in ağabeyi Enes, annesi Yüksel ve amcaları da tutuklanmıştı. Adli Tıp Kurumu’nun ilk tespitlerinde Narin Güran’ın boğularak öldürüldüğü belirlenmişti.
ĞABEY ENES KÖYE 1 GÜN ÖNCE GELMİŞ
Narin’in cansız bedeninden alınan 91 örneğin incelenmesi sürüyor. Cinayetin kim ya da kimler tarafından işlendiği ve Narin'in neden öldürüldüğü ise hala netleşmedi. Ancak ortaya atılan iddialara yenileri ekleniyor.