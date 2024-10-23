Narin cinayetinde olay iddia! Gerçek sebeb ve asıl fail kim?
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Narin Güran’ın ölümüyle ilgili hazırladığı iddianame tamamlandı. İddianamede ise en çok dikkat çeken detay ise asıl failin kim olduğu ve cinayetin hangi sebeple işlendiğinin belirtilmemesi oldu. Diyarbakır Barosu’nun iddiasına göre ise bunun sebebi soruşturmanın ilk aşamasında yaşanan ihmaller…
Narin Güran cinayeti ile ilgili sır perdesi aralandı ancak bazı sorular hala yanıt bekliyor. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, 21 Ağustos’ta Diyarbakır’da kaybolan ve cansız bedeni 8 Eylül’de bulunan sekiz yaşındaki Narin Güran’ın ölümüyle ilgili yürüttüğü soruşturma tamamlandı.
Hazırlanan iddianamede Narin’in amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran ve ailenin komşusu Nevzat Bahtiyar, “iştirak halinde çocuğu kasten öldürmekle” suçlandı. Ancak iddianamede asıl failin kim olduğu ve cinayetin hangi sebeple işlendiği ise belirtilmedi.
BBC Türkçe’ye konuşan Diyarbakır Barosu Narin Güran Komisyonu üyesi avukat Mehdi Özdemir, bunun en önemli nedeninin soruşturmanın ilk aşamasında yaşanan ihmaller olduğunu savundu.
İDDİANAMEDE NELER VAR?
İddianamede, HTS (Arama trafiği kayıtları) ve baz istasyonu kayıtlarına göre şüphelilerin olay anında aynı yerde olduğu tespitine yer veriliyor.
Aile üyelerinin Narin’in bulunmaması için kolluk güçlerini organize bir şekilde yönlendirmeye çalıştığı ve arama çalışmalarını engellemeye çalıştığı aktarılıyor.