Narin cinayetinde olay iddia! Gerçek sebeb ve asıl fail kim?

Narin Güran cinayeti ile ilgili sır perdesi aralandı ancak bazı sorular hala yanıt bekliyor. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, 21 Ağustos’ta Diyarbakır’da kaybolan ve cansız bedeni 8 Eylül’de bulunan sekiz yaşındaki Narin Güran’ın ölümüyle ilgili yürüttüğü soruşturma tamamlandı.