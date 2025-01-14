Narin cinayetinde flaş gelişme! Evin halılarından kan ve sperm çıktı mı?
Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada gerekçeli karar bekleniyor. 4 sanığın hapis cezasına çarptırıldığı davada Narin Güran'ın yaşadığı evdeki halılar, üzerinde kan, sperm ya da DNA izi olup olmadığının tespit edilmesi için kriminal incelemeye alınmıştı. Halılar üzerinde yapılan incelemenin raporları ortaya çıktı.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde, 21 Ağustos'ta kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19'uncu gününde dere yatağında cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada sanıklardan anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran'a ağırlaştırılmış müebbet, itirafçı Nevzat Bahtiyar'a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Mahkemenin gerekçeli kararı beklenirken davanın seyrini yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Habertürk'ün haberine göre, soruşturmada çok konuşulan ve incelenmek üzere alınan evdeki halılarla ilgili kriminal inceleme tamamlandı.
HALILAR, YASTIK YÜZLERİ VE KIYAFETLER İNCELEMEYE ALINDI
Jandarma ekipleri, küçük Narin 21 Ağustos günü kaybolduktan 3 gün sonra, yani 24 Ağustos günü Arif Güran’ın evinde ilk incelemeyi yaptı.
25 Ağustos günü de devam eden incelemelerde bir adet forma, yastık kılıfları, siyah bir tişört, battaniye, mor renkli çocuk giysisi, saç tokası ve bir çift ayakkabı incelenmek üzere Van Jandarma Kriminal Laboratuvar Müdürlüğü’ne gönderildi. Gönderilen bu bulgular üzerinde kan tespit, sperm tespiti ve bulunabilecek bir DNA profili incelenmesi istendi.