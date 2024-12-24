Narin cinayetinde abi Enes şüphesi! 'Ahırda ya bir erkekle görüldü ya da..."
Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni Eğertutmaz deresinde bulunan Narin Güran'ın cinayet şüphelilerinin yargılanacağı davaya sayılı günler kaldı. Sanık avukatlarından peş peşe açıklamalar gelirken hukukçu Dr. Rezan Epözdemir yaptığı açıklamalarla Enes Güran'a dikkat çekti.
Diyarbakır'ın Tavşantepe köyünde 21 Ağustos günü kaybolan Narin Güran'ın cansız bedeni Eğertutmaz dersinde bir çuvalın içinde bulundu.
Cinayete ilişkin anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve itirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tüm Türkiye 26 Aralık'ta görülecek olan davanın sonucunu merak ederken hukukçulardan da peş peşe açıklamalar ve değerlendirmeler geldi.
"ENES YA HEMCİNSİYLE GÖRÜLDÜ YA DA..."
Hukukçu Dr. Rezan Epözdemir katıldığı bir haber programında Enes Güran'a dikkat çekti.
Epözdemir, "Cesedin ortadan kaybolma süreci amatörce, Narin ya Enes'in bir hayvanla fiziki münasebetini gördü ya da Enes'in bir erkekle fiziki münasebetini gördü. Daha sonra anne ve amca devreye girdi.