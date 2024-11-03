Narin cinayetinde dengeleri değiştirecek iddia! "Oturup plan yapıyorlar"

"OTURUP PLAN YAPIYORLAR"

Gazeteci Emrullah Erdinç, Sözcü TV'de yaptığı açıklamada söz konusu süre dilimini işaret ederek şöyle konuştu:

"Bu zaman diliminde oturup birileriyle birlikte bir plan yapıyorlar. Bu vakit içinde, işte, 'Sen şunu söyleyeceksin, sen şunu söyleyeceksin...' Bu sadece Salim Güran'ın yapabileceği bir şey değil. Aşiretin üst yönetimi tarafından bunlar kararlaştırılmadan kendi başlarına hiçbiri adım atamaz."