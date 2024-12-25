Narin cinayetinde aile meclisinin kan donduran konuşmaları deşifre oldu!
Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetinden sonra "aile bireylerinin toplantı görüntüsü" Ulusal Kriminal Büro tarafından deşifre edildi. Aile üyelerinin konuşmaları şoke ederken "Savcı sana sorduğunda ben bilmiyorum diyeceksin" cümlesi tüm gerçeği ortaya koydu.
Diyarbakır'ın Tavşantepe köyünde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni 19 gün sonra Eğertutmaz deresinde bir çuvalın içinde bulundu. Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davada, "aile bireylerinin toplantı görüntüsü" Ulusal Kriminal Büro tarafından incelenerek bilirkişi raporu hazırlandı.
Konuşmaların deşifre edildiği rapordaki konuşmalar kan dondurdu. Aile üyelerinin olayı öğrenmek ve çoban Ahmet Akgün’ü sorgulamak için düzenledikleri toplantıda "Savcı sana sorduğunda ben bilmiyorum diyeceksin, yav sen söyleyeceksin" ifadesi dikkat çekti.
"SAVCI SANA SORDUĞUNDA BEN BİLMİYORUM DİYECEKSİN"
Raporda deşifre edilen konuşmalar da yer aldı. Raporda deşifre edilen Türkçe tapeler şöyle;
Tamam tamam Enes kim kim ?
Enes o tuttu mu ne zaman tuttular?
Bilmiyorum bilmiyorum
Şeyi tuttu kadın mı yaptı?
Peki onların notları
Sen ne demiştin (Alican)
Peki şimdi bu şekilde
Ne demişti
Aynı cehennem
Bu şekilde söyle şerefsiz gitme ………
Aaa şimdi gördük
Ben diyorum adam ne diyor?