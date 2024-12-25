Narin cinayetinde aile meclisinin kan donduran konuşmaları deşifre oldu!

"SAVCI SANA SORDUĞUNDA BEN BİLMİYORUM DİYECEKSİN"

Raporda deşifre edilen konuşmalar da yer aldı. Raporda deşifre edilen Türkçe tapeler şöyle;

Tamam tamam Enes kim kim ?

Enes o tuttu mu ne zaman tuttular?

Bilmiyorum bilmiyorum

Şeyi tuttu kadın mı yaptı?

Peki onların notları

Sen ne demiştin (Alican)



