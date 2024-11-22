Narin cinayetinde 3. kanlı delil! Cinayetin işlendiği ahırda bulundu

Korkunç cinayete yönelik başlatılan soruşturmada aile üyeleri ve itirafçı tutuklanırken olayla ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Tüm Türkiye Narin neden ve kimler tarafından öldürüldüğünü merak ederken, cinayetin işlendiği ahırda yeni deliller ortaya çıktı.