Narin cinayeti davasında karar bozulabilir! Uzman isimden olay açıklama

Kararı Türkiye Gazetesi'nden Yeşim Eraslan'a değerlendiren Ceza Hukukçusu Hadi Dündar “Daraltılmış baz verisinden yargılanan 4 sanık, Narin’in öldürüldüğü yerde bulunuyor, hangisinin hangi aşamada bu cinayete dâhil olduğunun ispatlanması gerekir, aksi takdirde 4’ü de iştirakten bu cinayetin failleri olur ve ağırlaştırılmış müebbet verilmesi gerekir. Fakat mahkeme Nevzat Bahtiyar’ı diğer 3 sanıktan ayırdı. Cinayete hangi aşamada ve hangi veriye dayanarak cinayetten sonra dâhil olduğunu henüz söylemedi” dedi.