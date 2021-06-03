Naride 'Babam soyunmamı istedi' dedi! Sandıktaki vahşette rezalet! 'Prezervatifi...'

Topçular Mahallesi 111’inci Sokak’taki Akçay Apartmanı 5’inci katında oturan Naride Nur Yıldızhan, 7 Kasım 2016’da Iğdır Emniyet Müdürlüğü’ne başvurarak babası Eyüp Yıldızhan’ın, kendisi ve kardeşlerinin hürriyetini tehdit ettiğini, boşadığı annesi Nesrişah Yorgun’u da bıçaklayarak öldürdükten sonra kan izlerini temizleyip cesedi de arkadaşıyla taşıdığı ihbarında bulundu.