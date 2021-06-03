Naride 'Babam soyunmamı istedi' dedi! Sandıktaki vahşette rezalet! 'Prezervatifi...'
IĞDIR'da Nesrişah Yorgun'un cesedi kaybolduktan 5 yıl sonra bulundu. Genç kadın, kocası tarafından öldürülüp, bodrum katına çelik sandığın içinde gömülmüştü. Koca vahşetine kurban giden kadının kızı Naride Nur Yıldızhan (22), o geceyi anlattı. 'Baba'nın sabah kızına yaptığı ise rezalet!
Topçular Mahallesi 111’inci Sokak’taki Akçay Apartmanı 5’inci katında oturan Naride Nur Yıldızhan, 7 Kasım 2016’da Iğdır Emniyet Müdürlüğü’ne başvurarak babası Eyüp Yıldızhan’ın, kendisi ve kardeşlerinin hürriyetini tehdit ettiğini, boşadığı annesi Nesrişah Yorgun’u da bıçaklayarak öldürdükten sonra kan izlerini temizleyip cesedi de arkadaşıyla taşıdığı ihbarında bulundu.
Gözaltına alınan Eyüp Yıldızhan, “Ben karımı öldürmedim. Kendisi kayıp ben de merak ediyorum" diye ifade verdi.
O dönem cinayet tespit edilemediği için dosya arşive kaldırılırken, Nesrişah Yorgun için de arama kaydı hazırlandı. Eyüp Yıldızhan, çocuklarına yönelik ‘hürriyeti tahdit’ suçundan tutuklanarak cezaevine kondu.
Iğdır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro dedektifleri, 4 ay önce Nesrişah Yorgun’un dosyasını yeniden açtı. Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan aldıkları izinle soruşturmayı derinleştiren ekip, olayı sil baştan incelemeye aldı. Ekipler, Eyüp Yıldızhan’ın olaydan önce yaptırdığı çelik bir sandığı evine taksi ile götürdüğünü belirledi.