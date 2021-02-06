Napolyan'un altın paraları İstanbul'da yakalandı! Tam 153 adet

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, İstanbul Havalimanında yürütülen ''Kaçakçılık suçu'' ile ilgili yapılan çalışmalar kapsamında, 2 Şubat gece saatlerinde gümrüklü saha çıkışında uygulama yapıldı.