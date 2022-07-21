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Napoli çıldırdı! Kim Min Jae'nin sözleşmesine o detayı ekliyor...

Napoli çıldırdı! Kim Min Jae'nin sözleşmesine o detayı ekliyor...

Fenerbahçe'nin stoper mevkiinde oynayan Güney Koreli futbolcusu Kim Min Jae için Napoli ısrarını sürdürüyor.

Napoli çıldırdı! Kim Min Jae'nin sözleşmesine o detayı ekliyor...

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Kim Min Jae için transfer savaşları sürüyor. Güney Koreli futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen İtalyan ekibi Napoli, eğer transferi gerçekleştirirse tecrübeli futbolcunun sözleşmesine 42 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi ekleyecek.

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Napoli çıldırdı! Kim Min Jae'nin sözleşmesine o detayı ekliyor...

Fenerbahçe 'nin stoper oyuncusu Kim Min Jae, uzun süredir Napoli ve Rennes takımları ile anılıyor.

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Napoli çıldırdı! Kim Min Jae'nin sözleşmesine o detayı ekliyor...

Yarışa sonradan giren Napoli, Güney Koreli stoperi transfer etmeye yaklaştı.

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Napoli çıldırdı! Kim Min Jae'nin sözleşmesine o detayı ekliyor...

Ortaya atılan iddiaya göre Napoli 25 yaşındaki oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak.

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