Napoli çıldırdı! Kim Min Jae'nin sözleşmesine o detayı ekliyor...

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Kim Min Jae için transfer savaşları sürüyor. Güney Koreli futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen İtalyan ekibi Napoli, eğer transferi gerçekleştirirse tecrübeli futbolcunun sözleşmesine 42 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi ekleyecek.