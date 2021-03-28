Namus sözleri olay oldu paranın kaynağını açıkladı! Şevval Şahin'in aşkı Yiğit Marcus Aral anlattı

Çıkan haberlerin ardından Şahin, "İstiklal Marşı'nı okusaydım örnek Türk kadını mı olacaktım? Altı yaşından beri İngiltere'de büyüdüm. Bütün eğitimimi İngilizce aldım, bazı konuları bilmemem normal. Bu beni daha az mı Türk mü yapıyor? Sanmıyorum" açıklamasını yapmıştı.