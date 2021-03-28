Namus sözleri olay oldu paranın kaynağını açıkladı! Şevval Şahin'in aşkı Yiğit Marcus Aral anlattı
2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin'in sevgilisi Yiğit Marcus Aral'ın namus sözleri olay oldu.
Son olarak katıldığı bir televizyon programında soruları bilemeyince stüdyoyu terk edip gündeme oturan, ardından apar topar Amerika’ya giden Şevval Şahin’e, sevgilisi Yiğit Marcus Aral’dan destek geldi. Aral, lüks hayatın para kaynağını da açıkladı.
Ünlü model, programda kendisine yöneltilen; "İstiklal Marşı'nı biliyor musunuz?", "Atatürk’ün herhangi bir sözünü biliyor musunuz?" ve "Türkiye’de kaç coğrafi bölge var?" sorularına cevap veremeyerek zor anlar yaşamıştı.
Çıkan haberlerin ardından Şahin, "İstiklal Marşı'nı okusaydım örnek Türk kadını mı olacaktım? Altı yaşından beri İngiltere'de büyüdüm. Bütün eğitimimi İngilizce aldım, bazı konuları bilmemem normal. Bu beni daha az mı Türk mü yapıyor? Sanmıyorum" açıklamasını yapmıştı.
Bali’den İstanbul’a dönen Şahin'in sevgilisi Yiğit Marcus Aral Nişantaşı'nda görüntülendi