Nallıhan'da ip gibi süzüldüler! Drone ile havadan görüntülendiler
İhlas Haber Ajansı
Nallıhan Kuş Cennetinde göç eden kuşların oluşturduğu manzara görenleri hayran bıraktı. Gökyüzünde bir ip gibi süzülen kuşların oluşturduğu mest eden anlar havadan görüntülendi.
Nallıhan Kuş Cennetinde göç eden kuşların oluşturduğu manzara görenleri hayran bıraktı.
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Gökyüzünde bir ip gibi süzülen kuşların oluşturduğu mest eden anlar havadan görüntülendi.
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Kuşlar havada uçarken yakından çekilen görüntüleri belgesel filmlerini aratmadı.
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Yüzlerce kuşun birlikte gölün üzerinde uçtuğu görüntüler mest etti. Ankara-İstanbul Karayolu Davutoğlan mevki'inde bulunan Nallıhan Kuş Cenneti, kuşların göç etmesiyle birlikte fotoğrafçıların ve vatandaşların akınına uğruyor.
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