Nallıhan'da ip gibi süzüldüler! Drone ile havadan görüntülendiler

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Nallıhan'da ip gibi süzüldüler! Drone ile havadan görüntülendiler

Nallıhan Kuş Cennetinde göç eden kuşların oluşturduğu manzara görenleri hayran bıraktı. Gökyüzünde bir ip gibi süzülen kuşların oluşturduğu mest eden anlar havadan görüntülendi.

Nallıhan'da ip gibi süzüldüler! Drone ile havadan görüntülendiler - Sayfa 1

Nallıhan Kuş Cennetinde göç eden kuşların oluşturduğu manzara görenleri hayran bıraktı.

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Nallıhan'da ip gibi süzüldüler! Drone ile havadan görüntülendiler - Sayfa 2

 Gökyüzünde bir ip gibi süzülen kuşların oluşturduğu mest eden anlar havadan görüntülendi.

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Nallıhan'da ip gibi süzüldüler! Drone ile havadan görüntülendiler - Sayfa 3

 Kuşlar havada uçarken yakından çekilen görüntüleri belgesel filmlerini aratmadı. 

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Nallıhan'da ip gibi süzüldüler! Drone ile havadan görüntülendiler - Sayfa 4

Yüzlerce kuşun birlikte gölün üzerinde uçtuğu görüntüler mest etti. Ankara-İstanbul Karayolu Davutoğlan mevki'inde bulunan Nallıhan Kuş Cenneti, kuşların göç etmesiyle birlikte fotoğrafçıların ve vatandaşların akınına uğruyor. 

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