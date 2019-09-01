Nalan Toprak Masterchef kaç yaşında kimdir meğer klip kızıymış
Masterchef Türkiye TV8 ekranlarında heyecan dolu bölümleri ve ilginç 14 yarışmacısı bile başladı. 14 yarışmacından biri de daha önce Yemekteyiz'de yarışan ve asıl mesleği hakemlik olan Nalan Toprak oldu. İddialı yemekleri ile dikkat çeken Nalan Toprak kimdir, kaç yaşında aslen nereli ve Nalan Toprak'ın sevgilisi var mı?
Masterchef Türkiye, TV ekranlarında yepyeni bölümleri ve birbirinden iddialı 14 yarışmacısı ile hızlı başladı. Başarılı 3 jüri tarafından seçilen yarışmacılardan biri de Nalan Toprak oldu. Peki Nalan Toprak kimdir, aslen nereli kaç yaşında ve Nalan Toprak'ın sevgilisi var mı?
Masterchef Türkiye'nin daha ilk bölümden en çok konuşulan isimlerinden biri daha önce Yemekteyiz yarışmasında yarışan Nalan Toprak oldu. 3 juriden de geçer not alan Nalan Toprak 31 yaşında ve yarışmaya İstanbul'dan katılıyor.
Futbol hakemliği yapan Nalan Toprak, Instagram paylaşımlarıyla da adından söz ettirmeyi başarıyor.
TV8 ekranlarında yayınlanan Yemekteyiz'de bu sezon yarışan Nalan Toprak yemek yapmayı çok sevdiğini ve annesinin arkadaşlarına yaptığı yemeklerle ünlendiğini dile getiriyor.