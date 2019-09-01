Nalan Toprak Masterchef kaç yaşında kimdir meğer klip kızıymış

Masterchef Türkiye, TV ekranlarında yepyeni bölümleri ve birbirinden iddialı 14 yarışmacısı ile hızlı başladı. Başarılı 3 jüri tarafından seçilen yarışmacılardan biri de Nalan Toprak oldu. Peki Nalan Toprak kimdir, aslen nereli kaç yaşında ve Nalan Toprak'ın sevgilisi var mı?