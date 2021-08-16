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Nalan Aksoy eski aşkı Can Pekcan'la davalık oldu: Acı ve ıstıraplar çekti

Nalan Aksoy eski aşkı Can Pekcan'la davalık oldu: Acı ve ıstıraplar çekti

Cemiyetin dünyasının tanınan ismi Nalan Aksoy, eski sevgilisi Can Pekcan’la davalık oldu.

Nalan Aksoy eski aşkı Can Pekcan'la davalık oldu: Acı ve ıstıraplar çekti

Cemiyet hayatının ünlü ismi Nalan Aksoy, 8 yıl birliktelik yaşadığı galerici Can Pekcan’a manevi tazminat davası açtı.

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Nalan Aksoy eski aşkı Can Pekcan'la davalık oldu: Acı ve ıstıraplar çekti

Aksoy, Pekcan tarafından ağır şekilde darp edildiğini, hakaret ve aşağılamalara maruz kaldığını iddia etti.

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Nalan Aksoy eski aşkı Can Pekcan'la davalık oldu: Acı ve ıstıraplar çekti

 Aksoy, eski sevgilisini ‘kasten yaralama’dan 3 bin lira para cezasına çarptırmıştı.

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Nalan Aksoy eski aşkı Can Pekcan'la davalık oldu: Acı ve ıstıraplar çekti

Aksoy, ceza davasının kesinleşmesinin ardından, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurdu.

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