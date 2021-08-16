Nalan Aksoy eski aşkı Can Pekcan'la davalık oldu: Acı ve ıstıraplar çekti
Cemiyetin dünyasının tanınan ismi Nalan Aksoy, eski sevgilisi Can Pekcan’la davalık oldu.
Cemiyet hayatının ünlü ismi Nalan Aksoy, 8 yıl birliktelik yaşadığı galerici Can Pekcan’a manevi tazminat davası açtı.
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Aksoy, Pekcan tarafından ağır şekilde darp edildiğini, hakaret ve aşağılamalara maruz kaldığını iddia etti.
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Aksoy, eski sevgilisini ‘kasten yaralama’dan 3 bin lira para cezasına çarptırmıştı.
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Aksoy, ceza davasının kesinleşmesinin ardından, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurdu.
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