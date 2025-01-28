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Nakit ihtiyacı olana müjde! İşte 0 faizli kredi veren bankalar listesi

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Nakit ihtiyacı olana müjde! İşte 0 faizli kredi veren bankalar listesi

Sıfır faizli kredi veren bankalar belli oldu. Birçok banka güncelleme yaptı. Hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor? İşte son liste...

Nakit ihtiyacı olana müjde! İşte 0 faizli kredi veren bankalar listesi

0 faizli kredi fırsatları, elinde nakit parası olmayanlara  fırsat kapısı aralayacak. NTV'den Yunus Karabulut'un haberine göre bazı bankalar rakamı 55 bin liraya kadar güncelledi.  İşte 0 faizli kredi veren bankalar;

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Nakit ihtiyacı olana müjde! İşte 0 faizli kredi veren bankalar listesi

ALBARAKA
Yeni müşterilere özel 6 ay vadeli %0 faizli 25.000 TL kredi imkanı sunuyor.

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Nakit ihtiyacı olana müjde! İşte 0 faizli kredi veren bankalar listesi

DENİZBANK
Denizbank'tan yeni müşterilere özel 3 ay vadeli 20.000 TL'ye varan faizsiz kredi ve 3 ay vadeli 25.000 TL faizsiz taksitli nakit avans imkanı sunuyor. Toplamda 45.000 TL'lik kredi imkanı yer alıyor.

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Nakit ihtiyacı olana müjde! İşte 0 faizli kredi veren bankalar listesi

ENPARA
Yeni müşterilere özel 6 ay vadeli %0 faizli 50.000 TL kredi imkanı sunuyor.

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