Nakit ihtiyacı olana müjde! İşte 0 faizli kredi veren bankalar listesi
Sıfır faizli kredi veren bankalar belli oldu. Birçok banka güncelleme yaptı. Hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor? İşte son liste...
0 faizli kredi fırsatları, elinde nakit parası olmayanlara fırsat kapısı aralayacak. NTV'den Yunus Karabulut'un haberine göre bazı bankalar rakamı 55 bin liraya kadar güncelledi. İşte 0 faizli kredi veren bankalar;
ALBARAKA
Yeni müşterilere özel 6 ay vadeli %0 faizli 25.000 TL kredi imkanı sunuyor.
DENİZBANK
Denizbank'tan yeni müşterilere özel 3 ay vadeli 20.000 TL'ye varan faizsiz kredi ve 3 ay vadeli 25.000 TL faizsiz taksitli nakit avans imkanı sunuyor. Toplamda 45.000 TL'lik kredi imkanı yer alıyor.
ENPARA
Yeni müşterilere özel 6 ay vadeli %0 faizli 50.000 TL kredi imkanı sunuyor.