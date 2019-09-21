Naim Süleymanoğlu'nu canlandıran Hayat Van Eck'i görenler benzerlikleri karşısında şoke oldu!

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sinema Salonu yatırımcıları Derneği tarafından bu yıl 9’uncusu düzenlenen Bodrum Türk Filmleri Haftası “CineBodrum” etkinliğine katılarak filmi sinema salonu sahiplerine tanıtan yapımcı Mustafa Uslu, Naim Süleymanoğlu’nun hayatını anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Süleymanoğlu’nun anlatıldığı her hikayede duygulanan Uslu, filmden kesitleri de sinema salonu sahiplerine izletti. Uslu’ya Naim karakterini canlandıran Hayat Van Eck eşlik etti.