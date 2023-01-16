Nagihan Karedere kansere yakalandı! Kötü hastalığı böyle duyurdu: Saatlerdir ağlıyorum

Survivor programıyla ilgili açıklamaları henüz gündemden düşmeyen Nagihan Karadere'den bir de kötü haber geldi. Nagihan Karedere kansere yakalandı! 48 yaşındaki Karadere'nin hastalığını ailesi bile bugün öğrenmiş. Nagihan Karadere kansere yakalandığını şu sözlerle duyurdu...