Nagihan Karedere kansere yakalandı! Kötü hastalığı böyle duyurdu: Saatlerdir ağlıyorum
Nagihan Karedere'den kötü haber. Survivor'da 'üçkağıtlar döndüğü' açıklaması henüz gündemden düşmeyen Nagihan Karadere hastalığını duyurdu. 48 yaşındaki Karadere kansere yakalandı! Karadere, kanser olduğunu ailesi dahil herkesten gizlemiş... İşte Nagihan Karadere'nin üzücü açıklaması...
Survivor programıyla ilgili açıklamaları henüz gündemden düşmeyen Nagihan Karadere'den bir de kötü haber geldi. Nagihan Karedere kansere yakalandı! 48 yaşındaki Karadere'nin hastalığını ailesi bile bugün öğrenmiş. Nagihan Karadere kansere yakalandığını şu sözlerle duyurdu...
Survivor açıklaması gündeme oturdu
Nagihan Karadere geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla gündemi epey meşgul etmişti. Survivor hakkında açıklamalar yapan Nagihan Karadere, yarışma ortamının sahte olduğunu söyledi.
"Hayatımda görmediğim üçkağıtlar"
Nagihan, "Survivor sahte bir ortam, herkes menfaat herkes çıkar derdinde. Arkadaşlıklar yalan. Survivor'da görmediğim kadar samimiyetsizlikler gördüm. Görmediğim kadar yalanlar gördüm. Hayatımda görmediğim üçkağıtlar gördüm." demişti.
Acun cevap verdi
Yarışmanın sahte olduğunu ve kimsenin Survivor'a gitmemesi gerektiğine dair açıklamalarda bulunan Survivor Nagihan için Acun Ilıcalı'dan cevap geldi.