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Nagihan Karadere'nin acı günü! Ablası Hülya Karadere'yi kaybetti!

Nagihan Karadere'nin acı günü! Ablası Hülya Karadere'yi kaybetti!

Milli sporcu Nagihan Karadere'nin ablası Hülya Karadere kalp krizi geçirdi. Karadere'nin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Nagihan Karadere'nin acı günü! Ablası Hülya Karadere'yi kaybetti!

Milli atlet Nagihan Karadere, en yakınındaki ismi kaybetmenin acısını yaşıyor. Karadere'nin 50 yaşındaki ablası Hülya Karadere geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

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Nagihan Karadere'nin acı günü! Ablası Hülya Karadere'yi kaybetti!

Ablasını kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Nagihan Karadere sosyal medya paylaşımıyla kötü haberi duyurdu. Karadere, "Allah rahmet eylesin canım ablam... Mekanın cennet olsun inşallah..." şeklinde konuştu.

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Nagihan Karadere'nin acı günü! Ablası Hülya Karadere'yi kaybetti!

Nagihan'ın büyük değişimi

2018 yılında Survivor ünlüler - gönüllüler sezonunda yarışan ve kısa mesafe koşucusu olan Nagihan Karadere, yarışmadan sonra büyük bir değişim geçirdi.

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Nagihan Karadere'nin acı günü! Ablası Hülya Karadere'yi kaybetti!

İki kez Survivor yarışmasında mücadele eden Nagihan Karadere, adada sergilediği performansın yanı sıra yarışmacılarla yaşadığı tartışmalarla sık sık gündeme gelmişti.

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