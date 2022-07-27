Nagihan Karadere gemileri yaktı, yargı dağıttı! Survivor defterini kapattı: 'Haketmedik!'

Acun bey bir kere Nisa şampiyon olsun istedi gibi şeylerin olabilme ihtimali yok. Ama işte burada Nisa ben oynamayacağım deyip oynamayan ya da biz seçtiğimizde zayıf seçiyorlar dedi. Kadın şampiyon olduğunda insanların tepkisi fazla oldu.