Nagihan Karadere gemileri yaktı, yargı dağıttı! Survivor defterini kapattı: 'Haketmedik!'
Survivor Nagihan bomba açıklamalarda bulundu. Nisa Bölükbaşı'nın şampiyonluğuna öfkesi dinmedi. Katıldığı programda açtı ağzını yumdu gözünü. Sema Aydemir ve Nagihan Karadere'nin, şampiyon Nisa hakkında söyledikleri, kriz çıkardı. Karadere, "Artık hayatıma bakacağım" diyerek Survivor defterini kapattığını söyledi, rest çekti. Bakın programda neler konuşuldu...
Survivor All Star 2022'nin şampiyonu Nisa Bölükbaşı olmuştu. Bu şampiyonluktan sonra birçok isim tepki göstermişti. Tepki gösterenlerin başında Nagihan Karadere yer alıyordu. Yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen Karadere; katıldığı programda Sema Aydemir ile birlikte, Bölükbaşı hakkında yaptığı açıklamalarla gündeme yeniden bomba gibi düştü. Survivor defterini kapattığını söyledi.
Nisa'nın bilinçli olarak şampiyon yapıldığı iddiası hakkında konuşan Sema Aydemir, "Acun Bey birisinin şampiyon olmasını istemez. İsteseydi İhsan Tarkan şampiyon olurdu. Kardeşi gibi. Belki ben olurdum ben onun iş yerinde çalışanıyım. Çok sevdiği futbolcu dostları geldi. Ümit Karan olurdu.
Acun bey bir kere Nisa şampiyon olsun istedi gibi şeylerin olabilme ihtimali yok. Ama işte burada Nisa ben oynamayacağım deyip oynamayan ya da biz seçtiğimizde zayıf seçiyorlar dedi. Kadın şampiyon olduğunda insanların tepkisi fazla oldu.
Çünkü herkes bu bir performans yarışması dedi. Bu senede performans yarışması olacak çünkü en iyiler geliyor ya. Şimdi sonuç böyle çıkınca insanlara ters geldi. Bizde eleştirmekte çok fazladır. Bir kısım içine sindiremedi" dedi.