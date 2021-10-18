Nagehan Karadere'den itiraf: Kuzenimle evlenmemek için sporcu oldum
Survivor yarışmasıyla adını duyuran milli atlet Nagehan Karadere, katıldığı bir magazin programında ailesi hakkında bilinmeyen bir olayı itiraf etti.
Survivor'da hırslı ve mücadeleci yapısıyla öne çıkan Nagihan Karadere, Gökay Kalaycıoğlu'nun Uçankuş TV'deki magazin programına konuk oldu. Çocukken kuzeniyle evlenmemek için sporcu olduğunu belirten Nagihan Karadere'nin yaşadığı zorluklar izleyenleri üzdü.
Karadere, "Ailemin durumu çok iyi değildi. Bizim bu ailede akraba evliliği çok var. Bir kuzenim geliyor diğer kuzenim gidiyor.
İstemediğim biriyle evlenmekten korktum ve sporcu oldum" dedi.
Öte yandan geçtiğimiz hafta da '3. Gastro Afyon 2021 Lezzet Festivali'nin tanıtım toplantısı katılan Nagihan Karadere, 'Survivor All Star 2022' yarışması için teklif aldığını ilk kez açıklamış ve koronavirüse yakalandığı için görüşmeye gidemediğini söylemişti.