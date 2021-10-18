BIST 1.418
DOLAR 9,31
EURO 10,81
ALTIN 529,33

Nagehan Karadere'den itiraf: Kuzenimle evlenmemek için sporcu oldum

Nagehan Karadere'den itiraf: Kuzenimle evlenmemek için sporcu oldum

Survivor yarışmasıyla adını duyuran milli atlet Nagehan Karadere, katıldığı bir magazin programında ailesi hakkında bilinmeyen bir olayı itiraf etti.

Nagehan Karadere'den itiraf: Kuzenimle evlenmemek için sporcu oldum

Survivor'da hırslı ve mücadeleci yapısıyla öne çıkan Nagihan Karadere, Gökay Kalaycıoğlu'nun Uçankuş TV'deki magazin programına konuk oldu. Çocukken kuzeniyle evlenmemek için sporcu olduğunu belirten Nagihan Karadere'nin yaşadığı zorluklar izleyenleri üzdü.

111
Nagehan Karadere'den itiraf: Kuzenimle evlenmemek için sporcu oldum

Karadere, "Ailemin durumu çok iyi değildi. Bizim bu ailede akraba evliliği çok var. Bir kuzenim geliyor diğer kuzenim gidiyor.

211
Nagehan Karadere'den itiraf: Kuzenimle evlenmemek için sporcu oldum

İstemediğim biriyle evlenmekten korktum ve sporcu oldum" dedi.

311
Nagehan Karadere'den itiraf: Kuzenimle evlenmemek için sporcu oldum

Öte yandan geçtiğimiz hafta da '3. Gastro Afyon 2021 Lezzet Festivali'nin tanıtım toplantısı katılan Nagihan Karadere, 'Survivor All Star 2022' yarışması için teklif aldığını ilk kez açıklamış ve koronavirüse yakalandığı için görüşmeye gidemediğini söylemişti.

411