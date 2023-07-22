Nagehan Alçı ile Rasim Ozan Kütahyalı boşanıyor! Davayı Nagehan Alçı açtı ikisi de suskun
Nagehan Alçı ile Rasim Ozon Kütahyalı'nın 13 yıllık evliliği yıkılıyor. Bir süre önce evlerini ayırdıkları iddia edilen Alçı ile ROK, boyanmak için İstanbul 2. Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Davayı Nagehan Alçı'nın açtığı belirtilirken, Alçı-Kütahyalı çifti 24 saattir sessiz kaldı.
Habertürk yazarı Nagehan Alçı ile 2010 yılında evlendiği eşi Beyaz Futbol programı yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı'nın yuvası yıkılıyor. Bir süre önce evlerini ayırdıkları konuşulan Nagehan Alçı ve Rasim ozan Kütahyalı, boşanmak için aile mahkemesine başvurdu. Alçı ve Kütahyalı iddiaları yalanlamadı.
Gazetecilikte takındıkları tutum kadar evliliklerindeki iniş ve çıkışlarla da tanınan Nagehan Alçı ile Rasim Ozan Kütahyalı çifti, daha önce bir kaç kez boşanacakları iddialarıyla gündeme gelmişti.
Her defasında iddiaları jet hızıyla yalanlayan Habertürk yazarı Nagehan Alçı ile 13 yıllık eşi Beyaz Futbol programı yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı'nın boşanacakları iddia edildi.
Odatv'nin edindiği bilgilere göre ikiz çocukları olan çiftin, boşanmak için İstanbul 2. Aile Mahkemesi’ne başvurdukları öğrenildi.