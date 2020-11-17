Nafakasına yüzde 300 zam isteyen Ivana Sert 'yetmiyor' açıklamasıyla olay!
Ivana Sert, eski eşinden aldığı nafakanın yüzde 300 artırılması için dava açtı. Sert, konuya ilişkin yaptığı açıklamalarla ise dikkatleri üzerine çekti.
İvana Sert, Moda Ödülleri Töreni'nde ''Yılın Moda İkonu'' seçildi. Sert, geceye geçen yazdan beri beraber olduğu Sezer Dermenci'yle katıldı. Eski eşi Yurdal Sert'in ödediği aylık 5 bin TL nafakanın 15 bin TL'ye çıkarılması için mahkemeye başvuran ünlü modacı ''Oğlum Ateş’in okul ücreti çok yüksek'' dedi.
İvana Sert’e nafakanın yüzde 300 artırılması talebine sosyal medyadan tepki yağdığı hatırlatıldı. Son yıllarda kendi adına çıkardığı kozmetik ürünleriyle ticarete atılan Sert, pandemi nedeniyle müzik çalışmalarına ara verdiğini belirtti. Ünlü modacı kendisine yöneltilen eleştirilere de kulak asmadığını belirtti.
Sert, daha önce de ''Yurdal Sert’in maddi durumu ve gelir imkanı Türkiye şartlarının çok üstünde olmasına rağmen çocuğa ödediği 5 bin liralık nafaka yetersizdir. Nafakada artış yapılarak 5 bin liradan 15 bin liraya çıkarılmasını istiyoruz'' demişti.
Ivana Sert: 25 Ekim 1979 yılında Sırbıstan Belgrad da dünyaya gelmiştir. Boy ve kilosuna bakacak olursak, 1,67 metre boyunda 55 kilodur. Şimdilerde moda tasarımcılığı yapan Ivana Sert aynı zamanda eski manken ve stilisttir.