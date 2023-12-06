Nafaka için cezaevine giren 81 yaşındaki Zülfü Dede konuştu

"Seni öldürüp denize atacağız"

Gemlik’in Katırlı köyünde evim var. Beni oraya da sokmadılar. Erkek kardeşi beni tehdit ve küfür etti, telefonla arayıp "seni öldürüp denize atacağız" dedi. Sonrasında benden şikayetçi oldu.