Nafaka için cezaevine giren 81 yaşındaki Zülfü Dede konuştu
BURSA'da eski eşinin nafakasını ödemeyi unuttuğu için tutuklanan 81 yaşındaki adam, 5700 liralık nafakanın Erkekleri Koruma Derneği tarafından ödenmesi sonucu serbest kaldı. İçeri girerken üzüntüden, çıkarken de sevinçten gözyaşı döken Zülfü Şirin "Cezaevinin en yaşlısı bendim. Bir gün bile kalmak çok kötü. Nafakayı daha önce ödedim ancak yanlış yere gittiği için tutuklandım. Cezaevindeyken birçok milletvekilleri arayıp bana moral verdi" dedi.
Zülfü Şirin (81), iddiaya göre eski eşinin nafakasını ödemeyi unuttu. Şikayet üzerine Jandarma komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan adam, adliyeye sevk edildi. Ödediğini söylemesi üzerine kayıtlara geçmediği öğrenilen adam, mahkemece tutuklandı.
Tutuklanan adam, cezaevine götürülürken hüngür hüngür ağladı.
Dün nafakası Erkekleri Koruma Derneği tarafından ödenen adam, cezaevinden çıkarılarak serbest kaldı.
"Oğlumdan hem dayak yedim hem küfür yedim"
Gazetecilere açıklama yapan Zülfü Şirin "Bir elektrik düğmesini kapattım oğlumdan hem dayak yedim hem küfür yedim. Kahrımdan bağlara çıktım gittim Avusturalya’daki eve geri döndüğümde ailem beni kapının önüne koydular. Sonra Türkiye’deki evime geldim beni burada da rahat bırakmadılar.
"Seni öldürüp denize atacağız"
Gemlik’in Katırlı köyünde evim var. Beni oraya da sokmadılar. Erkek kardeşi beni tehdit ve küfür etti, telefonla arayıp "seni öldürüp denize atacağız" dedi. Sonrasında benden şikayetçi oldu.