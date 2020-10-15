Nadir insanlardan biriydi Van'da 'Son Urartulu' işiyle birlikte tarihi arkasında bırakıyor
VAN'da Mehmet Kuşman, Urartu dönemine ait Çavuştepe Kalesi'nde son 15 yılı gönüllü 58 yıldır bekçilik yapıyordu. Urartuca dilini bilmesiyle nadir insanlar arasında yer alan Kuşman, işini bırakma kararı aldı.
Van-Hakkari karayolu üzerindeki Urartulara ait Çavuştepe Kalesi'nde 43 yılı kadrolu olmak üzere toplam 58 yıldır bekçilik yapan 'Son Urartulu' olarak bilinen Mehmet Kuşman, Türkiye'de Urartuca'yı bilen 7, dünyada ise yine az sayıda kişilerden biri.
Askerden geldikten sonra başladığı bekçilik görevinde Urartuca alfabeyi bölgeye kazı çalışması için gelen hocalardan ve onların verdiği kitaplardan öğrenen Kuşman, bu sayede dünyada Urartu alfabesini okuyup, yazmayı bilen ender kişiler arasında yer aldı.
11 çocuğunu böyle okuttu: Kalede bekçilik görevi yapan Kuşman, bir yandan da gelen gruplara rehberlik yaptı. Bu sayede birçok kez yurt dışına da gitme imkanı bulan Kuşman 11 çocuğunu ise Urartuca figürlerini ve yazılarını taşlara çizip sattığı takılarla okuttu.
Çavuştepe Kalesi'nde önce işçi sonrasında da bekçi olarak işe başladığını ve daha sonra da hayatının değiştiğini anlatan Kuşman, "Urartuca'yı bilen kimsenin olmadığını o dönem yapılan kazılarda anladım. Kazı ekibi çalışma yürütürken, bir kitabe bulundu. Fakat hocalar kara kara düşünüyordu. Çünkü kitabede ne yazıldığını bilmiyorlardı." dedi.