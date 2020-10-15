Nadir insanlardan biriydi Van'da 'Son Urartulu' işiyle birlikte tarihi arkasında bırakıyor

11 çocuğunu böyle okuttu: Kalede bekçilik görevi yapan Kuşman, bir yandan da gelen gruplara rehberlik yaptı. Bu sayede birçok kez yurt dışına da gitme imkanı bulan Kuşman 11 çocuğunu ise Urartuca figürlerini ve yazılarını taşlara çizip sattığı takılarla okuttu.