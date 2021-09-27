Nadide Sultan kaza geçirdi ölümden döndü! Kurban kesti

Nadide Sultan, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı; "Araçla gidiyordum, akşam saatlerinde Kaan da uyuya kaldı. Belimde bir sıcaklık hissettim. Herhalde biraz fazla yol gittim terledim sandım. Biraz daha canım acıyınca aracın koltuk kısmında sıcaklık olduğunu fark ettim.