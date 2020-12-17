Naci'nin karısı geldi Safiye çıldırdı Masumlar Apartmanı karıştı
Masumlar Apartmanı son bölümü ile yine reyting listesinin zirvesine adını açık ara yazdırdı. TRT'nin dizisi olan Masumlar Apartmanı'nda işler 15. bölümde karışıyor. Diziye Safiye'nin tek aşkı olan Naci'nin karısı geliyor.
Yaşanmış, gerçek bir hikayeden uyarlanan Masumlar Apartmanı bu hafta da en çok izlenen dizilerden biri oldu, reyting listesinde TRT 1'in yüzünü güldürdü. Dizinin sarsıcı hikayesi kadar oyuncu kadrosu da her hafta seyirciden tam not almayı başarıyor.
Bu sezonun en çok alkış toplayan dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı'na yeni bir oyuncu daha geliyor. Son bölümlerde heyecan Safiye'nin tek aşkı olan Naci'nin yıllar sonra yeniden diziye dahil olması ile artmıştı.
Üzerinden yıllar geçmesine rağmen Safiye'yi tek bir gün bile unutmayan ve onun aşkıyla vuslatı bekleyen Naci, ekran başındakileri hüzünledirmişti. Safiye'nin Naci'nin yıllarca bıkmadan usanmadan yazdığı aşk mektuplarını yıllar sonra bulması seyirciyi heyecandırmıştı.
Annesinin yıllarca sakladığı mektupları okuduktan sonra Safiye'nin Naci'ye karşı az da olsa yumuşaması ve bir adım atması beklenirken olanlar oldu!