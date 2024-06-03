Naci Görür'den kritik İstanbul depremi uyarısı: En çok zararı bu bölge görecek

Görür, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



"Arkadaşlar, Küçükçekmece’de 3 katlı bir bina çöktü. Bu bölge depremde en fazla zarar görebilecek bir bölge. Deprem sırasında deprem dalgaları ile zemin etkileşecek ve üzerindeki tüm yapılar sınanacaktır. Bugün binalar kendiliğinden çökerse yarin depremde ne olur onu düşünemiyorum bile.