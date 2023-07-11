Naci Görür Karadeniz Bölgesi için alarm verdi! Zaman kaybetmeden, hemen...
Karadeniz'de meydana gelen sel ve heyelanlar sonrası Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Çözüm olarak günümüzdeki teknolojiyi işaret eden Görür, "Vakit geçirmeden bir Afet Bakanlığı kurulmalıdır." çağrısı yaptı.
Karadeniz'de dünden bu yana etkili olan sel ve heyelanlar, bölgede endişeye neden oldu. Yaşanan gelişmelerle ilgili Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medyadan açıklamalarda bulundu.
Görür paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“Zonguldak dahil Karadeniz Bölgesinde sel ve heyelan büyük zarar veriyormuş. Bugünkü teknoloji ile deprem, heyelan ve su baskınlarına karşı etkin önlemler alınabilir.
Çare afet dirençli kentlerdir (deprem, sel, heyelan, vb). Vakit geçirmeden bir Afet Bakanlığı kurulmalıdır.
Liyakatlı kadrolarla kurulan, belli bir bütçesi olan, belirli plan ve hedefleri olan bu bakanlık ülkemizde insanlarımızın can güvenliğini sağlayacaktır.”