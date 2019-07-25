Nabız normali kaç olmalı? Bebek, çocuk ve yetişkin normal nabız değeri farklı

Yaşa göre normal nabız kaç olmalı?

Nabız kaç olmalı sorusuna verilebilecek en iyi yanıt yetişkinler için ortalama 80 olsa da bu durum yaş gruplarına göre değişiklik gösterir. Bebekler, ergenler, yetişkinler ile yaşlılarda normal, düşük ve yüksek nabız değerleri farklıdır. İşte yaşa göre nabız değerleri: