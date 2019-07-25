Nabız normali kaç olmalı? Bebek, çocuk ve yetişkin normal nabız değeri farklı
Nabız değerleri yaşa göre değişiklik gösterir. Normal nabız hızı 60 ile 100 arasıdır. 50-70 arası nabız hızı çok iyi sayılırken 85 üstü yüksek nabız hızı demektir. Bebeklerde ise normal nabız hızı değeri daha farklıdır.
Her insanın kalp hızı farklıdır. Beden hareketleri (koşma, yürüme), duygusal durumumuz (üzüntü, endişe, mutluluk), karnımızın aç tok olması veya havadaki sıcaklık gibi pek çok faktör kalp hızımızı etkiler. Farklı cinsiyet ve yaş aralıklarında alınan nabız değerleri farklıdır. Örneğin erkeklerde kadınlara oranla 7-8 atım fazla olması normal bir durumdur.
Nabız değerleri kaç olmalı?
Kalbin dakikada 60-100 arasında atmasını normal kabul ediliyor. Bir rahatsızlığa bağlı olmadan kalbiniz 50-70 arasında atıyorsa çok iyi, 70-85 arasında atıyorsa orta, 85 üzerinde atıyorsa nabzınız yüksek demektir.
Yaşa göre normal nabız kaç olmalı?
Nabız kaç olmalı sorusuna verilebilecek en iyi yanıt yetişkinler için ortalama 80 olsa da bu durum yaş gruplarına göre değişiklik gösterir. Bebekler, ergenler, yetişkinler ile yaşlılarda normal, düşük ve yüksek nabız değerleri farklıdır. İşte yaşa göre nabız değerleri:
*Yenidoğan bebeklerde nabız alt değeri 70, üst değeri 190 ve ortalama 125 olmalıdır.
*1-11 aylık bebeklerde nabız alt değeri 80, üst değeri 160 ve ortalama 120 olmalıdır.
*12 ay-2 yaş aralığında nabız alt değeri 80, üst değeri 130 ve ortalama 110 olmalıdır.
*2-4 yaş aralığında nabız alt değeri 80, üst değeri 120 ve ortalama 100 olmalıdır.