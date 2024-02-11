Myanmar'da kadın ve erkeklere en az 2 yıl zorunlu askerlik!

Genç kadın ve erkeklerin askerlik yapması zorunlu hale getirildi

Açıklamada, yaşları 18 ila 35 olan erkeklerin ve 18 ila 27 olan kadınların en az 2 yıl askerlik yapmasının zorunlu hale getirildiği bildirildi.

Olağanüstü durumlarda askerlik süresinin 5 yıla kadar uzatılabileceği kaydedilen açıklamada, uygulamaya karşı gelenlerin 5 yıl hapis cezasına çarptırılacağı belirtildi.