My Chemical Romance'ın 8 yıl önce Şili için attığı mesaj sosyal medyayı karıştırdı
ABD'li müzik grubu My Chemical Romance'ın 8 yıl önce Şili için paylaştığı 'Güvende kalın' mesajı sosyal medyada yeni bir tartışma yarattı.
ABD'li müzik grubu My Chemical Romance'ın 2011 tarihinde yaptığı bir Twitter paylaşımı gündeme bomba gibi oturdu.
116
Söz konusu paylaşım, müzik kariyerlerine 2001 yılında başlayan ve 2013 yılında dağılan grubun geri dönme ilanının ardından gündeme geldi.
216
14 Ocak 2011 tarihinde yapılan paylaşımda, "Merhaba Şili, sizi seviyoruz. 2019'da güvende kalın" ifadeleri dikkat çekiyor.
316
Paylaşımda 2019 yılının yer alması, grubun kıyamet sonrası Kaliforniya'da yaşayan 'Killjoys' isimli bir grubun hikayeleri üzerinden şekillenen 'Danger Days' adlı albümüne bir referans olduğu düşünülüyor.
416