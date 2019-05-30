Muzun etkisi inanılmaz! Her gün 2 tane yerseniz bakın ne oluyor

Posalı, tropik bir meyve olan muz hemen hemen herkesin severek tükettiği bir gıdadır. Muzu doğrudan yiyebilir, meyve salatalarında ya da hamur işlerinde kullanabilirsiniz. Hatta onunla yapılan içeceklerin bile tadına doyum olmaz. Şimdi bu meyveyi düzenli olarak tükettiğinizde başınıza gelecek olumlu etkilerden bahsedeceğiz;