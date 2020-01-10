Müzisyen Cem Adrian Çukur dizisine konuk oyuncu olarak dahil oldu!
Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Çukur ünlü isimlerle kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Dizide şarkıları çalınan müzisyen Cem Adrian bu sefer konuk oyuncu olarak yer alacak.
Geçtiğimiz günlerde sürpriz bir şekilde Nejat İşler'i kadrosuna katılan ünlü isim Çağatay Erdenet karakteriyle izleyicinin karşısına çıktı. İşler, dizide güçlü bir ailenin ortanca çocuğu olarak Çukur dizisine dahil oldu.
Üç sezondur heyecanla beklenen Show TV'nin Ay Yapım imzalı dizisinin izleyicilerini büyük bir sürpriz bekliyor. Pazartesi günleri reytingleri alt üst eden Çukur'a bu sefer ünlü müzisyen Cem Adrian dahil oluyor.
‘Kalbim Çukurda’nın yanı sıra ‘Değmen Benim Gamlı Yaslı Gönlüme’, ‘Sen Gel Diyorsun (Öf Öf)’ ve ‘Ela Gözlüm’ gibi birçok şarkısıyla ‘Çukur’un geçmiş bölümlerinde yer alan Adrian, Vartolu ile Saadet’in uzun zaman sonra ilk defa buluştukları sahnede yer alacak.
Çekimler sırasında keyifli anların yaşandığı sette Adrian, Erkan Kolçak Köstendil ve Boncuk Yılmaz ile hatıra fotoğrafı da çektirdi.