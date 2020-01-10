Müzisyen Cem Adrian Çukur dizisine konuk oyuncu olarak dahil oldu!

‘Kalbim Çukurda’nın yanı sıra ‘Değmen Benim Gamlı Yaslı Gönlüme’, ‘Sen Gel Diyorsun (Öf Öf)’ ve ‘Ela Gözlüm’ gibi birçok şarkısıyla ‘Çukur’un geçmiş bölümlerinde yer alan Adrian, Vartolu ile Saadet’in uzun zaman sonra ilk defa buluştukları sahnede yer alacak.