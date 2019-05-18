Müzeler Haftası'na özel gezebileceğiniz 8 müze
Kültür Portalı Kültür Bakanlığına bağlı bütün müzelerde 7’den 70’e tüm vatandaşların, göz bebeğimiz kültürel varlıklarımızı yakından tanıyabilmesi, tarihe bizzat tanıklık edebilmesi amacıyla sizler için küçük bir rehber hazırladı. İşte ziyaretçilerini bekleyen, 18 Mayıs Cumartesi mesai bitiminden 23:00'e kadar ücretsiz olarak ziyaret edebileceğiniz Müzeler Haftası’na özel müzeLER.
Anadolu Medeniyetleri Müzesi – Ankara
Anadolu Medeniyetleri Müzesi Ankara Ulus, Atpazarı olarak adlandırılan semtte, Ankara Kalesi’nin dış duvarının güneydoğu kıyısında yeni işlev verilerek düzenlenmiş iki Osmanlı binasından oluşmaktadır. Bu yapılardan biri Mahmut Paşa Bedesteni, diğeri Kurşunlu Han’dır.
Her iki yapı Atatürk’ün isteği ile Anadolu’dan toplanan eserleri sergilemek amacıyla uzun yıllar süren yenileme çalışmaları sonucunda müzeye dönüştürülmüştür.
Tarihi yapıları, köklü geçmişi ile bugünlere gelen Anadolu Medeniyetleri Müzesi 19 Nisan 1997 tarihinde İsviçre'nin Lozan kentinde 68 Müze arasında birinci seçilerek "Avrupa'da Yılın Müzesi" unvanını elde etmiştir.
Bugün kendine özgü koleksiyonları ile dünyanın sayılı müzeleri arasında yer alan Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde Anadolu arkeolojik eserleri Paleolitik Çağ’dan başlayarak günümüze kadar, kronolojik bir sırayla sergilenmektedir.
Anadolu Medeniyetleri Müzesi Ziyaret Saatleri
Yaz Dönemi: 08:30 - 19:00 (15 Nisan - 31 Ekim)
Kış Dönemi: 08:30 - 17:30 (31 Ekim - 15 Nisan)