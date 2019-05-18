Müzeler Haftası'na özel gezebileceğiniz 8 müze

Anadolu Medeniyetleri Müzesi – Ankara

Anadolu Medeniyetleri Müzesi Ankara Ulus, Atpazarı olarak adlandırılan semtte, Ankara Kalesi’nin dış duvarının güneydoğu kıyısında yeni işlev verilerek düzenlenmiş iki Osmanlı binasından oluşmaktadır. Bu yapılardan biri Mahmut Paşa Bedesteni, diğeri Kurşunlu Han’dır.