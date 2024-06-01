Müze yöneticisi genç kadın kabusu yaşıyor! 'Kimlik' krizi yüzünden 9 yıldır başına gelmeyen kalmadı

Müze yöneticisi olarak çalışan 37 yaşındaki Derya Y, kimlik bilgilerini ele geçiren kişilerin adına açılan hesaplar üzerinden para transferleri gerçekleştirerek yasal olmayan işlerde adının kullanıldığını belirtti. Yıllardır adliyelik olan genç kadın işlemediği iddia edilen suçlardan dolayı adliyeyi adeta kendisine mesken etmiş durumda.