Müze yöneticisi genç kadın kabusu yaşıyor! 'Kimlik' krizi yüzünden 9 yıldır başına gelmeyen kalmadı
İstanbul'da bir müzede yönetici olarak çalışan Derya Y., çalınan kimlik bilgileri nedeniyle 9 yıldır kabusu yaşıyor. Genç kadın hakkında işlemediği suçlar nedeniyle sık sık yakalama kararı çıkarılıyor. Sürekli adliyede ifade vermek zorunda kalan genç kadın, suç duyurusunda bulundu.
İstanbul'da yaklaşık 9 yıldır kimlik bilgilerinin kullanıldığını tespit eden genç kadın hayatının kâbusunu yaşadı.
Müze yöneticisi olarak çalışan 37 yaşındaki Derya Y, kimlik bilgilerini ele geçiren kişilerin adına açılan hesaplar üzerinden para transferleri gerçekleştirerek yasal olmayan işlerde adının kullanıldığını belirtti. Yıllardır adliyelik olan genç kadın işlemediği iddia edilen suçlardan dolayı adliyeyi adeta kendisine mesken etmiş durumda.
Sabah'ın haberine göre, 9 yıldır belirli periyotlarla hakkında çeşitli suçlardan soruşturma açılan Derya Y, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gelerek kimlik bilgilerini kullanan kişi ya da kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.
Derya Y., savcılığa verdiği dilekçede kimlik bilgilerinin genelde banka hesap açılışında kullanıldığını ve para transferleri gerçekleştirdiklerini belirtti. 9 yıldır Türkiye'nin çeşitli illerinde hakkında soruşturma başlatıldığını ifade eden Derya Y, hayatını kabusa çevirdiklerini ifade etti.