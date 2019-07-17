Müze giriş ücretlerine kallavi zam yapıldı! Zam oranı yüzde 70'i buldu
Kültür ve Turizm Bakanlığı, müze giriş ücretlerine 15 Temmuz tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 20 zam daha yaptı. Bakanlık iki yıl içinde girişlere yüzde 70 oranında zam yapmış oldu.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, müze giriş ücretlerine yüklü zam yaptı. Zam yapılan müzeler arasında Ayasofya, Topkapı Sarayı, Efes Antik Kenti gibi milyonlarca yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği müzelerde yer alıyor. Zam 15 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere fiyatlara yansıtıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müzelere 2018 yılında yüzde 50 zam yapılmıştı. Böylece 1 yılda yüzde 70 oranında zam yapılmış oldu.
Efes Antik Kenti
Buna göre Efes Antik Kenti'nin giriş ücreti 60 liradan 72 liraya çıkarıldı. Efes'te müze kart geçerli. Müze kartın 1 yıllık ücreti 70 lira. Öğrenci müze kartı ise 35 lira.
Göbeklitepe giriş ücreti
Dünya insanlık tarihini değiştiren Göbeklitepe'ye giriş ücretleri de arttı. Yeni fiyat 36 lira olarak belirlendi. Şanlıurfa'da yer alan Göbeklitepe 12 bin yıl önce, yani Taş Devri sırasında inşa edilmiş.
Topkapı Sarayı Müzesi Giriş Ücreti 2019
Yeni giriş ücreti 72 oldu. Ancak Harem Dairesi de gezilmek istenirse ekstra ücret ödenmesi gerekiyor. Müzekart normal ziyarette geçer, ancak Harem Dairesi için geçmez.
Topkapı Sarayı Müzesi yeni fiyatı : 72 TL
Harem : 42 TL
Aya İrini Anıtı: 36 TL
ESKİ FİYATI
Topkapı Sarayı Müzesi : 60 TL
Harem : 35 TL
Aya İrini Anıtı: 30 TL