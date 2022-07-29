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Mutsuzluğu ve gerginliği azaltıyor Kivinin kanıtlanmış tüm faydaları

Mutsuzluğu ve gerginliği azaltıyor Kivinin kanıtlanmış tüm faydaları

Birçok faydası bulunan kivinin içerisindeki serotonin, mutsuzluğa, gerginliğe ve sinire oldukça iyi geliyor. İşte kivinin bilimsel olarak kanıtlanmış faydaları...

Mutsuzluğu ve gerginliği azaltıyor Kivinin kanıtlanmış tüm faydaları

Gergin, sinirli veya mutsuz olan kişiler genellikle içerisindeki serotonin sebebiyle sık sık çikolata tüketir. Ancak çikolatadan daha fazla serotonini içinde barındıran kivi, bu konuda daha etkili bir besin. 

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Mutsuzluğu ve gerginliği azaltıyor Kivinin kanıtlanmış tüm faydaları

Kivinin içerisindeki vitaminler, uykusuzluğa, kalp ve damar hastalığına, böbrek hastalıklarına ve daha birçok problemi iyi geliyor. İşte kivinin saymakla bitmeyen tüm faydaları.

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Mutsuzluğu ve gerginliği azaltıyor Kivinin kanıtlanmış tüm faydaları

Serbest radikallerle savaşır

İyi bir C vitamini kaynağı, lif ve anti oksidan bakımından zengin olan kivi, vücuda girmeye çalışan serbest radikallerle savaşarak bakteri ve virüslere karşı koruma sağlar.

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Mutsuzluğu ve gerginliği azaltıyor Kivinin kanıtlanmış tüm faydaları

Doğal kolajen etkisi

Cilt üzerinde ve organlarda önemli olan kolajenin üretilmesine destek olan kivi, vücutta çıkan yaraların iyileştirilmesine etki eder, cildin nem dengesinin korunmasını sağlayarak kuru cildin onarılması ve kırışıklık, leke görünümlerinin azalmasına etki eder.

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