Mutsuzluğu ve gerginliği azaltıyor Kivinin kanıtlanmış tüm faydaları
Birçok faydası bulunan kivinin içerisindeki serotonin, mutsuzluğa, gerginliğe ve sinire oldukça iyi geliyor. İşte kivinin bilimsel olarak kanıtlanmış faydaları...
Gergin, sinirli veya mutsuz olan kişiler genellikle içerisindeki serotonin sebebiyle sık sık çikolata tüketir. Ancak çikolatadan daha fazla serotonini içinde barındıran kivi, bu konuda daha etkili bir besin.
Kivinin içerisindeki vitaminler, uykusuzluğa, kalp ve damar hastalığına, böbrek hastalıklarına ve daha birçok problemi iyi geliyor. İşte kivinin saymakla bitmeyen tüm faydaları.
Serbest radikallerle savaşır
İyi bir C vitamini kaynağı, lif ve anti oksidan bakımından zengin olan kivi, vücuda girmeye çalışan serbest radikallerle savaşarak bakteri ve virüslere karşı koruma sağlar.
Doğal kolajen etkisi
Cilt üzerinde ve organlarda önemli olan kolajenin üretilmesine destek olan kivi, vücutta çıkan yaraların iyileştirilmesine etki eder, cildin nem dengesinin korunmasını sağlayarak kuru cildin onarılması ve kırışıklık, leke görünümlerinin azalmasına etki eder.